Poblador es acuchillado por delincuente cerca del mercado de Masaya

El ciudadano José Manuel Araque, de 33 años, resultó con heridas de cuchillo en la espalda y el brazo derecho durante un asalto ocurrido la noche de este domingo en la ciudad de Masaya.

El atraco ocurrió en la Calle Las Naranjas, en los alrededores del Mercado Municipal Ernesto Fernández, cuando la víctima se dirigía hacia su vivienda en la comarca Los Cocos.

Según se conoció, un delincuente desconocido lo sorprendió y lo agredió para robarle.

Tras sufrir las heridas, José Araque fue llevado al Hospital Comandante Hilario Sánchez Vásquez en donde se recupera en sala de varones, mientras la Policía investiga el caso para dar con el paradero del asaltante.

El pasado viernes, el ciudadano Aníbal Daniel Rivas Chamorro, de 46 años, fue ultimado a cuchilladas por el sujeto Elvin Andrés Salinas García, alias “El Garrobo”, quien le robó su celular en la comunidad Valle de la Laguna, en Masaya.