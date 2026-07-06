Capturan en Diriomo a motociclista que mató a anciano

La Policía Nacional capturó de manera rápida a Manuel Ángel Acevedo Mercado, de 46 años, señalado como el motociclista irresponsable que atropelló mortalmente al señor José Lorenzo Arias Centeno, de 76 años, en el sector de El Guanacaste, en Diriomo, Granada.

Capturan a motociclista que mató a un anciano en Diriomo

El trágico percance vial ocurrió la noche del sábado 4 de julio en el kilómetro 58.5 de la carretera entre la ciudad de Granada y Nandaime.

En ese punto, don José Arias intentaba cruzar la vía cuando fue violentamente impactado por la motocicleta con placa GR 25808, conducida, supuestamente a exceso de velocidad, por Acevedo Mercado.

Tras provocar el fuerte impacto, el motociclista huyó del lugar de los hechos con rumbo desconocido, dejando a la víctima abandonada y con graves lesiones sobre el pavimento.

El anciano fue auxiliado y trasladado de urgencia hacia el Hospital Amistad Japón Nicaragua de la ciudad de Granada, donde lamentablemente falleció poco tiempo después debido a la gravedad de su estado.

Gracias a las investigaciones de las autoridades policiales, el conductor prófugo fue localizado y detenido ayer domingo, en un operativo ejecutado en menos de 24 horas posteriores al suceso, por lo que ahora enfrentará el debido proceso judicial en prisión.