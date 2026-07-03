Matan a Aníbal Rivas para robarle celular en Masaya

De forma inmediata falleció al mediodía de este viernes, el ciudadano Aníbal Daniel Rivas Chamorro, de 46 años, al ser apuñalado por un sujeto que lo despojó de su celular en el sector de La Ermita, en la comunidad Valle de la Laguna, en el municipio de Masaya.

Hombre es ultimado por sujeto que le robó su celular en Valle de la Laguna, Masaya

Testigos oculares dijeron que Aníbal Rivas iba pasando por el sitio conocido como Las Brujas cuando se encontró con el sujeto Elvin Andrés Salinas García, alias “El Garrobo”, quien le exigió que le entregara su teléfono móvil y en el forcejeo, lo acuchilló mortalmente.

Mientras que Aníbal Daniel cayó tendido sin vida en el camino polvoriento, cargando una mochila en uno de sus brazos, “El Garrobo” huyó con rumbo desconocido.

Al sitio del violento hecho se presentaron paramédicos del Ministerio de Salud quienes tras revisar el cuerpo confirmaron que Rivas ya no presentaba los signos vitales.

Asimismo, llegaron agentes de la Policía Nacional para iniciar las investigaciones pertinentes y empezar a rastrear el paradero del “Garrobo”.