Masaya: capturan a 8 por robos y abuso sexual

Entre el martes 23 y el lunes 29 de junio, la Policía Nacional metió presos a ocho sujetos vinculados a delitos de alta peligrosidad en diferentes puntos del departamento de Masaya.

El informe presentado por las autoridades detalla que 3 sujetos fueron capturados por cometer robos con fuerza en los municipios de Masaya, Nindirí y Tisma.

Por otra parte, la Policía Nacional capturó a 1 sujeto por el delito de tentativa de femicidio en el municipio de Masaya, y a otros 4 individuos vinculados a casos de abuso sexual en los municipios de Masaya, San Juan de Oriente, Nandasmo y La Concepción.

Paralelamente al enfrentamiento de la delincuencia, las fuerzas policiales mantuvieron un riguroso trabajo preventivo mediante patrullajes y regulaciones operativas en la vía pública, con especial énfasis en la protección de perímetros escolares y carreteras.

A través de estas labores, se insistió a la población en el respeto de las leyes viales y la prudencia en calles y caminos para reducir la accidentalidad.

Finalmente, las autoridades emitieron una serie de recomendaciones esenciales para conductores, peatones y pasajeros ante la actual temporada de lluvias.

Se hizo un llamado urgente a evitar el exceso de velocidad, no conducir bajo los efectos del alcohol ni utilizar el celular al volante, usar casco y prendas de protección en el caso de los motociclistas, y abstenerse estrictamente de cruzar ríos o cauces con fuertes corrientes.

Asimismo, se instó a mantener una correcta visibilidad con las luces encendidas y brindar especial cuidado a menores, adultos mayores y personas con discapacidad.