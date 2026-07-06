Guarda de seguridad cae de bus repleto en San Marcos y resulta herido

El guarda de seguridad Alejandro Emmanuel Díaz Calero, de 31 años, fue trasladado de urgencia al Hospital Regional Santiago de Jinotepe tras caer de un autobús en marcha, sufriendo heridas en la cabeza, golpes y escoriaciones en diferentes partes del cuerpo.

Pasajero herido al caer de autobús en marcha en San Marcos

El percance ocurrió en el municipio de San Marcos, Carazo, propiamente en las cercanías de la parada del barrio San Dionisio, sobre el tramo de carretera que conecta San Marcos con Las Esquinas.

Testigos informaron que la unidad cubre la ruta Jinotepe-Masaya y que, debido al severo exceso de pasajeros, Alejandro Díaz viajaba colgado de la puerta, y al perder fuerza en las manos para seguirse sujetando, cayó al pavimento.

Al lugar del accidente se presentó una patrulla de la Policía, cuyos agentes se coordinaron con los bomberos para brindar los primeros auxilios y hacer el traslado hacia el centro asistencial regional, donde el lesionado se encuentra bajo observación médica.

Hasta el momento se desconoce la identidad del conductor y el número de placa de la unidad, ya que este detuvo su marcha varios metros adelante del punto de caída.

Los oficiales de la Policía Nacional se quedaron a cargo de la escena para realizar las investigaciones correspondientes y determinar las responsabilidades del caso.