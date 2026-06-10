Planta Fotovoltaica ENESOLAR 1 APAS es una de las más grandes de Centroamérica

El Excelentísimo Embajador de la República Popular China, señor Qu Yuhui, destacó que “con el liderazgo de los Copresidentes, Comandante Daniel y la Compañera Rosario, se ha inaugurado la Planta Fotovoltaica ENESOLAR 1 APAS, la más grande de Nicaragua y de Centroamérica”.

“La economía nicaragüense tiene grandes avances y transformaciones”, prueba de eso, “aprovechando los propios recursos naturales, ha logrado una rápida transición energética, esencial para el futuro desarrollo de Nicaragua”, refirió el diplomático del Gigante Asiático.

Resaltó que la Planta Fotovoltaica ENESOLAR 1 APAS, construida en San Isidro, Matagalpa, “no es solamente un impulso al desarrollo de Nicaragua, es también, un reflejo del dinamismo en la población de China y la población nicaragüense”.

“A lo largo de estos 5 años del restablecimiento de las relaciones entre China y Nicaragua, con la dirección de los jefes de Estado de ambos países, hemos alcanzado avances significativos en muchas áreas”, reseñó el representante de China en Nicaragua.

El Embajador de la República Popular China, señor Qu Yuhui, valora que “con el liderazgo del Comandante Daniel y la Compañera Rosario, Nicaragua tiene objetivos de desarrollos muy claros, siempre a favor del bienestar su pueblo”.

