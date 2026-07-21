Ejército de Nicaragua retiene a 3 sujetos con armamento, pertrechos y marihuana en Siuna

El Ejército de Nicaragua, a través de servicios operativos del Batallón Ecológico “BOSAWAS”, retuvo a tres nicaragüenses en la comunidad El Romero, ubicada a 118 kilómetros al noreste del municipio de Siuna, Caribe Norte.

Ejército retiene a 3 en Siuna con armas, droga y pertrechos

A los detenidos se les incautaron dos 2 armas de fuego, 2 cargadores, 53 cartuchos, 2 granadas de mano, 7 libras de marihuana y 5 libras de semilla de marihuana.

Además, las tropas decomisaron 2 radios portátiles de comunicación con su cargador, así como vestimenta de uso exclusivo militar y policial.

Los ciudadanos retenidos fueron identificados como: Elvin Walter Borge Centeno, de 30 años; Jorbin Exequiel Castellón, de 19, y Alexander Joel López Castro, de 18 años.

Tanto las personas retenidas como las armas, pertrechos y la droga incautada fueron entregados a las autoridades correspondientes para el debido proceso judicial.

