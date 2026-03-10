Piden ocho años de cárcel para capitalina capturada con más de 2 libras de marihuana

Una condena de 8 años de prisión más 500 días multa pidió la Fiscalía para Yubelka Junieth Cajina Jarquín, de 21 años, quien fue declarada culpable tras admitir que se dedicaba al tráfico de estupefacientes en el barrio Quinta Nina, en el Distrito IV de Managua.

La causa fue procesada por la doctora Irma Oralia Laguna Cruz, Jueza Primero Distrito Penal de Juicios de Managua, luego de que Yubelka Junieth fue arrestada en el mes de enero con más de dos libras de marihuana, que estaba comercializando en la vía pública.

Según la acusación, Yubelka fue interceptada por oficiales de la policía del Distrito IV quienes al verla nerviosa y con intenciones de correrse la retuvieron, encontrándole en su poder una bolsa con 972 gramos de marihuana, una pesa digital pequeña y mil 680 córdobas en efectivo.

Ahora, la autoridad judicial evaluará las pruebas presentadas y para decidir cuál será la pena que deberá cumplir Yubelka Cajina por atentar contra la salud pública mediante la venta de drogas.