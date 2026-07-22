Piden 7 años para dos capturados con cocaína en Plaza Inter, Managua

La Fiscalía solicitó una pena de siete años de prisión, 50 días multa y el decomiso de los bienes vinculados, incluidos los vehículos incautados, contra Juan José Soto Linarte, de 33 años, y Alejandro José Gutiérrez Cruz, de 34, tras admitir su culpabilidad por el delito de tráfico de estupefacientes.

Los procesados fueron declarados culpables luego de aceptar los hechos ocurridos el pasado 5 de junio a las 2 con 15 minutos de la tarde.

En esa fecha, la Policía Nacional los sorprendió en el parqueo norte de Plaza Inter, en Managua, cuando realizaban la entrega de una bolsa con 282 gramos de cocaína.

Tras la detención, las autoridades realizaron un allanamiento donde incautaron una importante suma de dinero en efectivo que, según la acusación, proviene de la venta de drogas.

Durante el debate de pena, la defensa técnica pidió la pena mínima de cinco años de cárcel y la exención del pago de la multa debido a la admisión de hechos.

Asimismo, solicitó la devolución de uno de los vehículos incautados, argumentando que pertenece a un obrero del transporte sin vinculación en el caso.

La jueza a cargo del caso dictará la sentencia definitiva en los próximos días.