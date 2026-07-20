Peatón se rinde a la muerte tras ser atropellado por camión en Managua

En el Hospital Alemán Nicaragüense se rindió ante la muerte Rafael Ángel Núñez Lacayo, de 39 años, la mañana de ayer domingo, varias horas después de haber sido atropellado por un camión.

Cazadores de noticias informaron el accidente sucedió a las 9 con 25 minutos de la noche del sábado, frente a la antigua fábrica de zapatos Rolter, en el kilómetro 4.8 de la carretera norte en Managua.

Rafael Núñez cruzó la vía de sur a norte, de forma imprudente, por su estado de ebriedad, siendo atropellado por el camión marca Freightliner, color blanco, placas M 277-403.

El pesado vehículo era conducido de Este a Oeste en el carril derecho por Elder Fanuel Amador Calero de 31 años, quien dijo que no pudo evitar el impacto.

El conductor fue retenido por las autoridades mientras se concluyen las investigaciones, en tanto el cuerpo de Rafael Núñez fue llevado a la casa que habitaba en el barrio Santa Rosa, Distrito IV de Managua, para sus honras fúnebres.

