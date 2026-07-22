Buscan en Managua a Santiago Morales, desaparecido en mercado Israel Lewites

Una familia capitalina se encuentra en la angustiosa búsqueda del señor Santiago de los Santos Morales Gonzales, de 68 años, quien desapareció tras salir de su vivienda con dirección al sector del mercado Israel Lewites, en Managua.

Según informaron sus allegados, el ciudadano habita en el barrio Nora Astorga, ubicado en el Distrito II de la capital, específicamente de donde fue la NICALIT, 3 ½ cuadras al Sur y 1 cuadra al Este.

El señor Morales salió de su domicilio para dirigirse a rasurarse en la zona del populoso centro de compras, pero desde ese momento no regresó a su hogar.

Ante la falta de noticias sobre su paradero, sus parientes han interpuesto la denuncia formal ante la Policía Nacional, además de emprender una exhaustiva búsqueda en hospitales y la morgue de la ciudad, sin obtener hasta ahora ninguna pista de su ubicación.

La familia pide la colaboración de la ciudadanía para dar con su paradero y ha dispuesto los números telefónico 8118 – 4391 y 8401-5159 para recibir cualquier información útil.

Asimismo, indicaron que se está ofreciendo una recompensa a quien proporcione datos exactos que permitan encontrarlo.