Dos motociclistas lesionados tras choque en Plaza Las Victorias, Managua

Con lesiones de consideración resultaron anoche los motociclistas: Marlon José González Torrez, de 25 años, y Axel Zelaya, tras protagonizar un violento choque en las inmediaciones de los semáforos de Plaza Las Victorias, en Managua.

Dos motociclistas lesionados tras colisión en Plaza Las Victorias

Cazadores de noticias infirmaron que el percance vial se suscito cuando uno de los conductores se cruzó en la vía sin tomar las debidas precauciones, provocando la colisión, saliendo proyectados hasta impactar contra el pavimento.

Se conoció que uno de los motociclistas regresaba de comprar comida y viajaba acompañado por una mujer que resulto con golpes leves que no comprometieron su estado de salud.

Al lugar del accidente llegaron miembros de Cruz Blanca, quienes le brindaron atención pre hospitalaria a los lesionados trasladándolos al hospital Manolo Morales.