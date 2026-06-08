Pescadores zarpan de Casares y aparecen en Playa San Diego debido al mal tiempo

Agradecidos con Dios se encuentran los familiares de cinco pescadores que aparecieron con vida, tras ser reportados como desaparecidos, en el balneario de Casares, en Diriamba, Carazo.

Encuentran a pescadores vivos en Nicaragua

Se trata de Juan Carlos Carmona, Cristian Alexander Carmona, Kelvin Navarro Rojas, y Ángel de Jesús Bermúdez, quienes la tarde de hoy lunes, aparecieron en la playa San Diego, ubicada en el municipio de Villa El Carmen, departamento de Managua.

Conocidos dijeron que los cinco pescadores zarparon de Casares la noche del domingo, y debían regresar la mañana del lunes, sin embargo, no llegaron a su punto de partida.

Debido al mal tiempo, familiares se angustiaron creyendo que una tragedia causada por el fuerte oleaje los había afectado en altamar.

A causa del fuerte fenómeno climatológico, los pescadores fueron empujados a 27 kilómetros de distancia, hasta aparecer milagrosamente en el balneario de Villa El Carmen.

Los pescadores recibieron el acompañamiento solidario en Villa El Carmen, de donde fueron trasladados a Diriamba, Carazo, para reunirse con sus familiares.