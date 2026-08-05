Las complejas condiciones meteorológicas registradas este miércoles en la capital, provocadas por intensas y repentinas lluvias, obligaron a las tripulaciones de dos vuelos internacionales a efectuar maniobras de espera sobre el Lago Xolotlán mientras mejoraba la visibilidad en la pista del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino.

Mal tiempo obliga a dos aviones a realizar maniobras de espera sobre el Lago Xolotlán

De acuerdo con la plataforma especializada Spotters Nicaragua, las aeronaves que tuvieron que mantenerse en patrón de espera durante varios minutos antes de proceder al descenso corresponden al vuelo CMP380 de Copa Airlines, un Boeing 737-7V3 (matrícula HP-1378CMP) procedente de Ciudad de Guatemala, y el vuelo SLI650 de Aeroméxico Connect, un Embraer E190LR (matrícula XA-AAC) proveniente de Ciudad de México.

Imágenes del vuelo vuelo CMP380 de Copa Airlines

Imágenes del vuelo el vuelo SLI650 de Aeroméxico Connect

Los protocolos aplicados por las tripulaciones responden a los estrictos estándares de la aviación comercial, donde la seguridad operacional se mantiene siempre como la máxima prioridad ante fenómenos climáticos adversos.

Tras esperar a que las condiciones de visibilidad se normalizaran en la zona aeroportuaria, ambas aeronaves lograron aterrizar finalmente sin ningún tipo de inconvenientes.

