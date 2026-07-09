Pareja resulta golpeada tras perder el control de su moto por un perro en Carazo

Un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 45.5 de la carretera Jinotepe–San Marcos dejó como resultado a dos personas lesionadas, luego de que un perro se cruzara repentinamente en la vía y provocara que el conductor perdiera el control de la motocicleta en la que viajaban.

El conductor de la motocicleta color negro es José Adalberto Leiva, de 48 años, quien tras el impacto contra el pavimento, resultó con politraumatismo generalizado, una herida abierta en el pómulo derecho, una fractura en el dedo índice de la mano izquierda y una posible fractura en la rodilla derecha.

En la motocicleta también viajaba su pareja, Cinthia Carolina Balladares Villalobos, de 55 años, quien sufrió trauma cervical, además de golpes y escoriaciones en distintas partes del cuerpo.

Miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Jinotepe se presentaron rápidamente al lugar del percance para brindar los primeros auxilios y trasladar de emergencia a ambos pacientes a las salas del Hospital Regional Santiago de Jinotepe, donde recibieron atención médica especializada.

