Conductor ebrio deja 3 lesionados al volcarse en Veracruz, Nindirí

Tres personas entre ellos una niña resultaron con lesiones de consideración anoche, luego que el conductor de un vehículo color blanco placa GR 12 106, perdiera el control impactara contra un postes de concreto del tendido eléctrico, destruyera medidores de negocios en el lugar y se volcara frente a plaza las Palmas, en Veracruz, Nindirí, Masaya.

3 lesionados, incluyendo una menor, al volcarse automóvil en Veracruz, Nindirí

El cazador de noticias José Dávila, informó que el conductor de identidad desconocida conducía a eso de las 10 de la noche a exceso de velocidad y en presunto estado de ebriedad, lo que dio origen al violento accidente de tránsito.

Testigos afirmaron que la fémina sufrió un trauma craneal, la pequeña niña resulto con un brazo fracturado y golpes en distintas partes del cuerpo, igual el conductor que quedo semidesnatado y con lesiones en la cabeza.

Se conoció que dentro del vehículo volcado con cuantiosos daños, se encontraron varias botellas de licor, una de las llantas y los pide vías del vehículo terminaron en una canaleta.

Las tres personas lesionadas fueron trasladadas a un centro asistencial de la capital para que recibieran atención de emergencia.

El vehículo está asegurado a nombre de Roger Santiago Sandino Flores, por lo que los agentes de tránsito realizan las investigaciones del violento percance vial.

