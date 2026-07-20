Camión invade carril y mata a motociclista en Chinandega

A causa de un trauma craneal severo y otras lesiones de gravedad, murió el joven Gerardo Rogelio Rivera Torres, de 26 años, tras ser colisionado en su moto por un camión, a las 11:30 de la noche del sábado.

Cazadores de noticias informaron que el accidente fatal sucedió en el kilómetro 140, de la terminal vieja de buses 600 metros al Oeste, en el barrio Aurelio Carrasco, El Viejo, Chinandega.

Rivera Torrez conducía sobrio una motocicleta marca AKT, color negro, placa CH 91715, con su casco de protección, cuando fue impactado por el camión, marca Hyundai color azul, matrícula CH 31410.

El vehículo pesado era manejado por Manuel Alfonso Herrera Medina, de 70 años, quien invadió carril contrario de circulación y fue a impactar de frente al motorizado Gerardo Rivera, causándole la muerte.

