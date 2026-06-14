Sucesos

Peatón intenta cruzar la vía y termina hospitalizado, en la capital

Por Francisco Rocha
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Gravemente lesionado resultó el peatón Juan José Cortez, de 37 años, al ser atropellado por el motociclista Fernando Elíseo Padilla, en las inmediaciones del paso a desnivel Julio Buitrago, en carretera norte, Managua.

Peatón ebrio es atropellado en el Paso a desnivel Julio Buitrago
Peatón ebrio es atropellado en el Paso a desnivel Julio Buitrago

Cazadores de Noticias informaron que Juan José andaba “bolo”, y al intentar cruzar la vía, fue impactado por el motorizado que no pudo esquivarlo.

El lesionado fue atendido en el lugar por Bomberos Unidos que posteriormente lo trasladaron a un hospital privado de Managua.

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