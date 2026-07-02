Un hombre de identidad desconocida falleció al ser atropellado por una camioneta color blanco frente al restaurante Caña Brava, en el By Pass de la ciudad de León, a las dos de la madrugada de hoy.

Conductor huye tras atropellar mortalmente a peatón en bypass de León

El infortunado tenía unos 33 años y caminaba a orillas de la carretera en supuesto estado de ebriedad antes de ser impactado por la camioneta, cuyo conductor aceleró y se dio a la fuga.

En el lugar quedo como evidencia un pedazo del retrovisor de la camioneta, el cual se quebró al impactar a la víctima.

#Nicaragua Peatón muere atropellado en bypass de León; conductor huye pic.twitter.com/IfnNIngQTk — La Nueva Radio YA (@nuevaya) July 2, 2026

El forense Fernando Alberto Lazo Castellón, determinó que el desconocido murió por trauma torácico cerrado, insuficiencia respiratoria aguda, más fractura de la pierna y brazo derecho.

El cuerpo de la víctima fue trasladado al Instituto de Medicina Legal en Managua, en tanto la policía continúa las investigaciones para la localización y captura del conductor homicida, así como la identificación del occiso.