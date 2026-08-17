Hugo Fierro, crítico tras ser atropellado por moto en Las Torres, Managua

El señor Hugo Fierro Obando, de 60 años, se encuentra en estado delicado de salud en el hospital Lenin Fonseca, por un trauma craneal severo que sufrió al ser atropellado por una motocicleta en el barrio Las Torres, Managua.

Tu Nueva Radio Ya conoció que el señor Fierro Obando estaba cerca de su casa cuando un motociclista que manejaba como loco, se lo pasó llevando.

En estado inconsciente, don Hugo fue llevado al Lenin Fonseca donde fue operado y entubado, con pronósticos reservados de salud.

En tanto en el hospital Manolo Morales fue atendido Modesto Josué Pérez, de 28 años, quien resultó con trauma craneal y diversos golpes al accidentarse en una motocicleta en la Colonia Primero de Mayo.

En ese mismo centro hospitalario fue atendido, Erick Julián Velásquez, de 21 años, quien resultó con una herida en la frente al ser agredido con un objeto contuso en residencial Altamira.