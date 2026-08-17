Muere motociclista de Jinotega tras derrapar por culpa de un perro

En el hospital Antonio Lenin Fonseca murió el joven Luis Alberto García Orozco, de 21 años, debido al trauma craneal severo y múltiples golpes que sufrió el 3 de agosto al accidentarse en motocicleta.

El percance vial ocurrió en la ciudad de Jinotega cuando un perro se le atravesó en la vía y por esquivarlo se cayó.

Se conoció que Luis Alberto se dirigía a su casa a traerle ropa a su cónyuge que estaba ingresada en el hospital Victoria Mota, pero al circular por una de las calles se le cruzó el can, causando el accidente.

Inicialmente, Luis Alberto fue llevado al hospital jinotegano, pero debido a la gravedad de sus lesiones fue trasladado al Lenin Fonseca en Managua, donde se rindió a la muerte a pesar del cuidado médico.

El cuerpo fue trasladado a su lugar de origen para ser velado y darle cristiana sepultura.

