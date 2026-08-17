Muere motociclista ebrio al impactar contra cuneta en San José de Bocay
El motociclista Víctor Manuel Mendoza Zeledón, de 34 años, perdió la vida la tarde de ayer domingo tras sufrir un grave accidente de tránsito en la comarca La Camaleona, kilómetro 133 y medio de la carretera entre San José de Bocay y Jinotega.
El suceso ocurrió a eso de las 4:25 minutos de la tarde cuando Mendoza Zeledón conducía a exceso de velocidad, en estado de ebriedad y sin casco de protección una motocicleta Suzuki, color negro con azul y sin placa.
Según los informes, el ciudadano perdió el control del vehículo e impactó de cabeza contra la cuneta.
Tras el violento percance vial, Víctor Mendoza fue auxiliado y trasladado de emergencia hacia el Hospital Héroes y Mártires de Ayapal; sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones, falleció antes de ingresar al centro asistencial.