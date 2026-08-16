Yader Ariel Martínez muere al estrellarse en Rubenia, Managua

El motorizado Yader Ariel Martínez Alonso, de 34 años, murió la madrugada de hoy domingo al impactar contra un poste de concreto en la parte superior del Paso a Desnivel Rubenia, en Managua.

Motociclista pierde la vida en el Paso a Desnivel Rubenia

Según las investigaciones, Martínez Alonso conducía ebrio y a exceso de velocidad, una moto placa M 337-197 cuando perdió el control y chocó contra una estructura de concreto.

A causa del impacto, el motorizado sufrió una fractura en el cráneo que le causó una muerte inmediata.

Yader Ariel Martínez Alonso falleció en un accidente vial

El ahora occiso deja un hijo recién nacido en la orfandad que llegó al lugar de la tragedia cargado en brazos de su progenitora.

