Motociclista de 25 años se fractura y disloca la cadera en Carazo

Con una fractura en el antebrazo izquierdo y la cadera dislocada quedó el motociclista Francisco Gutiérrez Velásquez, de 25 años, al chocar contra una camioneta conducida por Xochilt Ruiz Canales, de 35 años.

El accidente ocurrió en la carretera Jinotepe – San Marcos, en el departamento de Carazo, en circunstancias investigadas por agentes de tránsito.

Por la gravedad de las lesiones, el motociclista Francisco Gutiérrez fue trasladado al hospital Regional Santiago, de Jinotepe, Carazo.

