Muere motociclista al caer a un cauce en León
El joven Jimmy Hernández Silva, de 24 años, murió la noche el sábado al caer al fondo de un cauce, con todo y la motocicleta que conducía.
La tragedia ocurrió en el Reparto Rubén Darío, de la ciudad de León, cuando Jimmy se desplazaba en una moto placa LE 20-130.
En la marcha realizó un giro indebido, lo que provocó que saliera de la vía y cayera dentro del hueco.
En el hecho impactó la cabeza contra una de las paredes de concreto del cauce y sufrió una fractura en el cráneo que lo mandó a la tumba.
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