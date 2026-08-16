Muere motociclista al caer a un cauce en León

El joven Jimmy Hernández Silva, de 24 años, murió la noche el sábado al caer al fondo de un cauce, con todo y la motocicleta que conducía.

Motociclista pierde la vida al caer en un cauce en León

La tragedia ocurrió en el Reparto Rubén Darío, de la ciudad de León, cuando Jimmy se desplazaba en una moto placa LE 20-130.

En la marcha realizó un giro indebido, lo que provocó que saliera de la vía y cayera dentro del hueco.

En el hecho impactó la cabeza contra una de las paredes de concreto del cauce y sufrió una fractura en el cráneo que lo mandó a la tumba.

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