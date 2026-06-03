Pastor evangélico pierde la vida al impactar en moto contra camión en San Ramón

El pastor y evangelista José David Aguilar Ruiz, de 52 años, falleció al colisionar en moto contra un camión en el departamento de Matagalpa.

El pastor José David Aguilar Ruiz

El accidente ocurrió a las 11 con 40 minutos de la mañana de ayer martes en la comarca Ocalca, en el municipio de San Ramón, por donde Aguilar conducía la moto marca Raybar placa MT 70068.

Cazadores de noticias informaron que, debido al exceso de velocidad, el motorizado invadió el carril contrario y colisionó con el camión marca Freightliner, color blanco, placa LE 17467.

El pesado vehículo era conducido por Julio Cesar Delgado Martínez, de 29 años, quien circulaba en su preferencia.

A pesar de que el pastor llevaba puesto su casco de protección, el impacto fue tan fuerte que perdió la vida.

La muerte de David Aguilar deja dolor y consternación entre sus seres queridos y en la comunidad de fe a la que dedicó gran parte de su vida.

