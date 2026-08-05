Fallece ciudadano que cayó desde autobús en Gadala María

Debido a las graves lesiones que sufrió principalmente en la cabeza y otras partes del cuerpo murió en el hospital Lenin Fonseca, el señor Pedro José Mayorga, de unos 70 años de edad, conocido como “Pedro Negro”.

El accidente ocurrió la noche del pasado primero de agosto cuando «Pedro Negro», intento subirse supuestamente a un bus en la parada de Gadala María, en el barrio Acahualinca, Distrito Dos de Managua.

En la acción “Pedro Negro”, perdió el equilibrio y cayó de espalda golpeándose la parte posterior de la cabeza, sufriendo la grave lesión craneal.

Buenos samaritanos lo trasladaron al centro asistencial, donde se rindió a la muerte cuatro días después del accidente.

Se conoce que “Pedro Negro”, era indigente y se deambulaba en el antiguo mercado oriental 2, en el barrio Santa Ana.

El cadáver de don Pedro José Mayorga, fue llevado al Instituto de Medicina Legal, para la autopsia respectiva y en espera que su familia llegue a retir su cuerpo.

