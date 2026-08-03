Muere joven de Bluefields tras casi tres meses por accidente en moto

Luego de una batalla por su vida que se extendió por casi tres meses, la tarde de ayer domingo se reportó el deceso del joven Manuel Alexander Arce Alemán, de 21 años, en el Hospital Doctor Ernesto Sequeira Blanco, de Bluefields.

Manuel Alexander Arce Alemán

El suceso se remonta a la noche del 10 de mayo, cuando Arce Alemán sufrió un severo accidente de tránsito en el barrio Santa Rosa, de Bluefields.

De acuerdo con el relato de sus familiares, el joven retornaba de abastecer de combustible su motocicleta con dirección a su hogar cuando perdió el control del vehículo en las inmediaciones del vado, poco antes del puente de Miraflores.

Tras la caída, ingresó en estado crítico al centro hospitalario. Aunque el 26 de junio fue dado de alta al mostrar signos de mejoría, días más tarde presentó una recaída que obligó su reingreso inmediato, y su salud se deterioró progresivamente hasta declararse su fallecimiento.

La vela se lleva a cabo en la casa de habitación de la familia Arce Alemán, ubicada en el barrio Santa Rosa, contiguo a la pulpería Bendición de Dios, en la ciudad de Bluefields.