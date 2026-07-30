Padre solicita ayuda para localizar a su hija de 4 años desaparecida desde hace 4 meses

Una profunda angustia vive el ciudadano Víctor de Jesús López Veliz, quien está pidiendo la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de su pequeña hija de cuatro años, Darling Dayana López González, a quien no ve desde hace cuatro meses.

Según relató el padre de familia, la menor habitaba junto a él en el barrio 31 de Diciembre, en Managua, debido a que su madre estaba en Costa Rica.

La desaparición ocurrió cuando él salió a laborar y la madre de la niña, identificada como Darling Ericxa González Vanegas, llegó al inmueble y se la llevó sin su conocimiento ni consentimiento.

Desde esa fecha, López perdió todo contacto tanto con su hija como con la progenitora.

El denunciante presume que la madre regresó a Costa Rica y que la menor pudo haber quedado bajo la tutela de su abuelo en la comunidad El Naranjal, ubicada en la carretera hacia Puerto Cabezas.

Sin embargo, Víctor López no ha logrado verificar dicha sospecha y solicita a cualquier persona que tenga información sobre la ubicación de Darling Dayana o que la haya visto, comunicarse de inmediato al número telefónico 8390-0616.

