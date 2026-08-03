En la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Comandante Hilario Sánchez, de Masaya, se debate entre la vida y la muerte el vigilante José Manuel García Gómez, de 55 años, quien sufrió un fuerte accidente de tránsito.

Vigilante al borde de la muerte tras choque entre automóvil y moto en Comarca Veracruz

De acuerdo con los informes obtenidos, García Gómez sufrió un trauma craneal severo, amputación del pie izquierdo y múltiples golpes, luego de que la moto placas M 279-040 que conducía fue colisionada por un automóvil.

El vehículo color rojo, con placas M 431-646 era manejado por un hombre identificado preliminarmente como Fernando Araya Matamoros, de 36 años, quien fue retenido por las autoridades policiales.

A causa del fuerte impacto, el guarda de seguridad quedó tendido sobre el pavimento, manando abundante sangre de la cabeza, en tanto su motocicleta fue a caer a una

El accidente sucedió frente a la empresa AGRENIC, en Veracruz, sobre la carretera que comunica el municipio de Nindirí con la comarca Sabana Grande, en las primeras horas de la mañana de este lunes.

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El motociclista José Manuel García habita en el barrio Las Torres, de donde fue la Pepsi cuatro cuadras al lago, en donde sus familiares ruegan a Dios que le salve la vida.

Las circunstancias exactas en que ocurrió el accidente de tránsito serán determinadas mediante las investigaciones correspondientes.

