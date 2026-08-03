Vigilante al borde de la muerte tras choque entre automóvil y moto en Comarca Veracruz
En la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Comandante Hilario Sánchez, de Masaya, se debate entre la vida y la muerte el vigilante José Manuel García Gómez, de 55 años, quien sufrió un fuerte accidente de tránsito.
De acuerdo con los informes obtenidos, García Gómez sufrió un trauma craneal severo, amputación del pie izquierdo y múltiples golpes, luego de que la moto placas M 279-040 que conducía fue colisionada por un automóvil.
El vehículo color rojo, con placas M 431-646 era manejado por un hombre identificado preliminarmente como Fernando Araya Matamoros, de 36 años, quien fue retenido por las autoridades policiales.
A causa del fuerte impacto, el guarda de seguridad quedó tendido sobre el pavimento, manando abundante sangre de la cabeza, en tanto su motocicleta fue a caer a una
El accidente sucedió frente a la empresa AGRENIC, en Veracruz, sobre la carretera que comunica el municipio de Nindirí con la comarca Sabana Grande, en las primeras horas de la mañana de este lunes.
El motociclista José Manuel García habita en el barrio Las Torres, de donde fue la Pepsi cuatro cuadras al lago, en donde sus familiares ruegan a Dios que le salve la vida.
Las circunstancias exactas en que ocurrió el accidente de tránsito serán determinadas mediante las investigaciones correspondientes.