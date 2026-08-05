Fallece joven tras chocar en moto contra un árbol en San Rafael del Sur

La medianoche de ayer martes se rindió ante la muerte el joven Kelvin Moisés Lara Gutiérrez, en el Hospital Lenin Fonseca, en Managua, después de haber sufrido un accidente en motocicleta.

Kelvin Moisés Lara Gutiérrez

Cazadores de noticias informaron que el accidente sucedió en el kilómetro 54 de la carretera a San Rafael del Sur, la noche del lunes.

Kelvin resultó con lesiones de gravedad luego de perder el control de la motocicleta que conducía e impactar contra un árbol en el sector conocido como la Poza Azul, tras lo cual fue trasladado al hospital capitalino.

De acuerdo con una persona allegada, el joven Kelvin Lara estaba siendo preparado para ser intervenido quirúrgicamente cuando sufrió un infarto que terminó con su existencia.

