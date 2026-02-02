Pareja es detenida con 5 libras de marihuana en bus que cubre la ruta Jalapa – Estelí

Los sujetos Elieth del Rosario Sánchez Arriola, de 30 años, y Walther de Jesús Jaén Jiménez, de 34, fueron detenidos por la Policía Nacional en Mozonte, Nueva Segovia, con cinco libras de marihuana.

Detenidos en Mozonte con 5 libras de marihuana en bus

La teniente Karla Duarte, vocera policial departamental, informó que la pareja fue arrestada el pasado jueves a las 2 de la tarde en un retén policial colocado en el kilómetro 231 de la carretera Ocotal – Mozonte.

Precisó que en ese lugar fue retenido un bus de transporte de pasajeros que cubre la ruta Jalapa-Estelí a bordo del cual viajaban Elieth y Walther de Jesús, quienes llevaban en un bolso cinco paquetes envueltos con cinta adhesiva.

Los paquetes contenían yerba de color verde que en prueba de campo dio positivo a marihuana con un peso de cinco libras.

La vocera policial indicó que los detenidos ya contaban con antecedentes por delitos de tráfico de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas.

La droga incautada y los detenidos fueron puestos a la orden del Ministerio Público para ser acusados ante las instancias correspondientes.

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