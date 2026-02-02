Pareja es detenida con 5 libras de marihuana en bus que cubre la ruta Jalapa – Estelí
Los sujetos Elieth del Rosario Sánchez Arriola, de 30 años, y Walther de Jesús Jaén Jiménez, de 34, fueron detenidos por la Policía Nacional en Mozonte, Nueva Segovia, con cinco libras de marihuana.
La teniente Karla Duarte, vocera policial departamental, informó que la pareja fue arrestada el pasado jueves a las 2 de la tarde en un retén policial colocado en el kilómetro 231 de la carretera Ocotal – Mozonte.
Precisó que en ese lugar fue retenido un bus de transporte de pasajeros que cubre la ruta Jalapa-Estelí a bordo del cual viajaban Elieth y Walther de Jesús, quienes llevaban en un bolso cinco paquetes envueltos con cinta adhesiva.
Los paquetes contenían yerba de color verde que en prueba de campo dio positivo a marihuana con un peso de cinco libras.
La vocera policial indicó que los detenidos ya contaban con antecedentes por delitos de tráfico de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas.
La droga incautada y los detenidos fueron puestos a la orden del Ministerio Público para ser acusados ante las instancias correspondientes.
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