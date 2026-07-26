Joven nicaragüense muere tras ataque armado en Panamá

El nicaragüense Joshua Alexander Lucero, de 19 años, perdió la vida tras ser atacado a balazos mientras viajaba en un vehículo en el sector de Panamá Viejo, informaron autoridades panameñas.

El ataque armado ocurrió la mañana del 24 de julio, alrededor de las 8:10 a.m., cuando el joven viajaba en un Kia Picanto gris que fue interceptado por otro vehículo desde donde abrieron fuego.

Los disparos impactaron los vidrios y la carrocería del automóvil, que quedó en la escena con múltiples impactos de bala.

Lucero resultó gravemente herido y fue trasladado de emergencia al Hospital San Miguel Arcángel.

El personal médico confirmó que el joven ingresó sin signos vitales.

De acuerdo con los primeros informes, la balacera estaría vinculada a un presunto enfrentamiento entre grupos criminales, aunque las autoridades continúan investigando el móvil del crimen.

Tras el ataque, unidades policiales iniciaron una persecución para ubicar a los sospechosos.

El vehículo señalado fue localizado en la calle cuarta de Panamá Viejo, donde las autoridades desarrollaron un operativo.

Durante la intervención policial fueron aprehendidas 3 personas.

Entre los detenidos figura un ciudadano nicaragüense de 39 años, quien presentaba una herida leve por roce de bala, según los reportes preliminares.

Las autoridades panameñas mantienen las investigaciones para determinar la participación de los aprehendidos, identificar a otros posibles involucrados y esclarecer las circunstancias del ataque.