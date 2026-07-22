Nica muere al caerle estructura de madera de vivienda en Estados Unidos

El nicaragüense Jesús Manuel Fuentes Rayo murió ayer en horas de la mañana en un accidente laboral en Minneapolis, Estados Unidos.

Jesús Manuel Fuentes Rayo

Informes indican que Jesús Manuel, trabajaba ayer a eso de las 10 de la mañana en construcción conocida como frame de madera, que son estructuras de vivienda, cuando en la que laboraba se desplomó y lamentablemente cayó sobre su humanidad.

Aunque los servicios de emergencias llegaron al llamado lamentablemente al revisarlo ya no tenía signos vitales, confirmando el deceso.

Jesús Manuel Fuentes Rayo, era originario del municipio de La Trinidad, en el departamento de Estelí, donde se espera sea repatriado su cuerpo para darle cristiana sepultura en la tierra que lo vio nacer.

