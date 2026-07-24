OIJ busca a familia de nicaragüense asesinado en Tobosi, Cartago

Ayer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica, dio información para ubicar a familiares del nicaragüense Andy Solórzano Solórzano, de 27 años, quien fue asesinado el pasado 14 de julio en Tobosi, provincia de Cartago.

Autoridades ticas buscan a familia de nica asesinado en Cartago

El OIJ, indicó que el caso del pinolero Andy Solórzano, es investigado como homicidio del que aun no hay sospechosos detenidos.

El cuerpo de Andy Solórzano Solórzano, permanece en la Morgue Judicial de Cartago, a la espera de que su familia lo identifique y retire sus restos.

Las autoridades ticas presumen que Solórzano Solórzano, no tenía parientes en Costa Rica, por lo que hicieron el llamado a la comunidad nicaragüense, amistad o familiar, cualquier información llamar al OIJ en los números telefónicos 2550-0333 o 2550-0340

