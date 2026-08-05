Enfrentan proceso judicial, sujetos que asesinaron a machetazos a un hombre en León

Ocho sujetos fueron acusados por el Ministerio Público por el homicidio de Jeyson Rafael Ruiz Vanegas, de 37 años, conocido como «Yeyo», ocurrido el pasado 24 de julio en la ciudad de León, en un violento hecho motivado por disputas territoriales.

Las investigaciones y la acusación presentada en el Juzgado Distrito Penal de Audiencias de León revelan que seis de los procesados ya cumplen la medida cautelar de prisión preventiva.

Los detenidos son: Luis Antonio Loáisiga Cárdenas, de 46 años, José Ángel Darce González, Eduardo Antonio Méndez Vargas, de 18, Enyel Javier González García, de 22, Luis Alberto López Pérez, de 19 y Yorbin Gabriel Darce González, de 18.

Asimismo, la autoridad judicial mantiene la causa abierta y giró orden de captura contra Jorge Luis Moreno Mena y Darwin Rafael Lozano Téllez, quienes se encuentran prófugos de la justicia.

De acuerdo con el libelo acusatorio, la noche del crimen los acusados planificaron el ataque al enterarse de que la víctima se encontraba en las cercanías del cementerio Guasimal, zona que consideraban bajo su control.

Loáisiga Cárdenas proveyó dos machetes afilados a José Ángel Darce y Eduardo Méndez, para luego interceptar a Ruiz Vanegas a eso de las ocho de la noche.

Tras acorralar a la víctima en una propiedad del reparto anexo Divino Niño, los agresores arremetieron de forma coordinada utilizando las armas cortopunzantes.

Durante la agresión, Ruiz Vanegas sufrió la amputación de su mano izquierda y múltiples heridas graves en los brazos, cabeza, pierna y tórax, provocadas sucesivamente por varios de los implicados.

El informe de la Fiscalía detalla que los procesados amenazaron a los vecinos que intentaron auxiliar a la víctima, permaneciendo en el sitio hasta confirmar su deceso para posteriormente darse a la fuga.

El proceso penal continuará en las instancias correspondientes para determinar la responsabilidad individual de cada uno de los involucrados en este crimen.