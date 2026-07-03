Obrero sufre graves quemaduras por descarga en Boaco

El obrero Manuel Tenorio, de 43 años, resultó con quemaduras de gravedad la mañana de este viernes al sufrir una descarga eléctrica mientras realizaba labores de construcción en las nuevas instalaciones de Farma Value, en la ciudad de Boaco.

Trabajador resulta con graves quemaduras eléctricas en Boaco

Cazadores de noticias informaron que Tenorio estaba laborando en la segunda planta del establecimiento cuando en circunstancias desconocidas hizo contacto con un cable de alta tensión, sufriendo las lesiones en diferentes partes del cuerpo.

Tras el percance laboral, sus colegas le brindaron los primeros auxilios y solicitaron apoyo a los servicios de emergencia.

Poco después, Manuel Tenorio fue llevado en una ambulancia del Ministerio de Salud al Hospital José Nieborowsky, a donde ingresó en estado reservado.

Las autoridades correspondientes se encuentran investigando las circunstancias en que ocurrió el accidente laboral.