Obrero muere electrocutado cuando descargaba barriles en El Rama

Ronald Alcides Mendoza Reyes, de 22 años, murió electrocutado cuando descargaba artículos metálicos en el Puerto La Esperanza, ubicado en El Rama, Caribe Sur.

Joven muere electrocutado en El Rama, Caribe Sur

La fatalidad ocurrió la tarde del sábado, en el sector del puente El Encanto, mientras Ronald movía barriles, tubos y otros artículos.

En la acción, Mendoza Reyes hizo contacto con cables de alta tensión, recibiendo una potente descarga eléctrica.

Tras el hecho, Mendoza Reyes fue trasladado al hospital primario Carlos Roberto Huembes, donde los médicos lo declararon fallecido.

El ahora occiso era originario del municipio de Kukra Hill, Caribe Sur, pero tenía tiempo de residir en el barrio San Pedro, en El Rama, Caribe Sur.

