martes, septiembre 16, 2025
Sucesos

Obrero grave al recibir descarga eléctrica en mientras trabajaba en una vivienda de Villa Sandino

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

Un capitalino identificado preliminarmente sólo como Milton, de unos 40 años de edad, quedó grave la mañana de este martes al recibir una fuerte descarga eléctrica cuando laboraba en la parte superior de una casa en el barrio San Jorge, de la comunidad de Muhán, en Villa Sandino, Chontales.

Trabajador grave tras descarga eléctrica en Villa Sandino
Según testigos, el hombre estaba realizando trabajos de electricidad cuando hizo contacto con cables de alta tensión de forma accidental y recibió la brutal descarga.

Vecinos del sector auxiliaron al trabajador y lo trasladaron en un vehículo particular al centro de salud de Santo Tomás, Chontales.

Aunque inicialmente se informó en las redes sociales que el hombre estaba fallecido, fuentes confiables afirmaron que este se encuentra con vida, aunque en estado delicado de salud en el centro asistencial de Santo Tomás.

