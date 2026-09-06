¡No aguantó! señor cae en cauce mientras realizaba sus necesidades fisiológicas en Camoapa

Del fondo de un cauce de varios metros de profundidad fue rescatado el señor Carlos Pérez Bermúdez, de unos 67 años, en el barrio Pancasán, ubicado en Camoapa, Boaco.

Lugareños dijeron que don Carlos es tomador consuetudinario, y presumen que al momento de la caída, estaba realizando sus necesidades fisiológicas.

“Parece que se acercó mucho a la orilla del cauce y cayó al vacío” dijeron habitantes de la zona, quienes al escuchar los gritos de don Carlos, dieron aviso a miembros de socorro.

El lesionado fue rescatado del fondo del hueco por Bomberos Unidos quienes lo trasladaron con fracturas en la pelvis y el brazo izquierdo, al hospital San Francisco de Asís, de Camoapa, Boaco.

