Motociclista es asesinado por sujetos desconocidos en Sébaco

El ciudadano Klinssman Feller Pravia Ardón falleció la noche de este jueves tras ser atacado a balazos por sujetos desconocidos mientras transitaba en su motocicleta por una calle del municipio de Sébaco, departamento de Matagalpa.

Klinssman Feller Pravia Ardón

De acuerdo con las versiones preliminares, Pravia Ardón fue interceptado por dos hombres a bordo de otra motocicleta, quienes le dispararon a quemarropa antes de darse a la fuga con rumbo desconocido.

Aún con vida, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospitalito Comandante Tomás Borge Martínez; sin embargo, se rindió ante la muerte minutos después de su ingreso debido a la gravedad de los impactos recibidos en el tórax y el abdomen.

Con el fallecimiento de Klinssman Feller, dos niños de corta edad quedaron en la orfandad.

Este suceso ocurre a casi cuatro meses del asesinato del joven Mario Alexander Delgadillo Salgado, de 22 años, registrado bajo una modalidad similar en el barrio José Tamara del mismo municipio.

Agentes de la Policía Nacional se encuentran investigando el caso para dar con el paradero de los responsables.