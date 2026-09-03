Motociclista queda grave al chocar contra auto estacionado en carretera vieja a León

Con una fractura expuesta de tibia y peroné, además de politraumatismo generalizado, resultó el motociclista Franklin Antonio Padilla Santana, de 50 años, luego de estrellarse en la parte trasera de un automóvil a la altura del kilómetro 26 de la carretera vieja a León, la mañana de este jueves.

accidente de motociclista en Carretera Vieja a León

De acuerdo con la información recabada, Padilla Santana circulaba a bordo de una motocicleta placa M 187-871 cuando impactó contra el vehículo estacionado a un lado de la vía, con matrícula CZ 20-999, conducido por Kenneth Yazire Palacio Martínez, de 21 años.

Testigos en la zona señalaron que el conductor del liviano vehículo aparentemente se durmió o viajaba distraído, lo que le impidió advertir la presencia del carro detenido.

Debido a la severidad de las lesiones, el motociclista recibió atención prehospitalaria en el sitio y luego fue trasladado de urgencia al Hospital Fernando Vélez Páiz.

Al lugar del percance se presentaron agentes de la policía de tránsito para realizar el peritaje correspondiente y determinar las responsabilidades del hecho.

