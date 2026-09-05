Ponen tras las rejas a expendedor de drogas en Jinotega

Buen rato tras las celdas de la Policía de Jinotega se volará el sujeto Carlos Alberto Hernández Zelaya de 39 años, apodado “Carlin”, tras ser capturado con 283.4 gramos de piedras crack.

El tal “Carlin” tenía oculta la droga en unas bolsas plásticas en la cocina de su vivienda ubicada en una calle del barrio La Cruz de la ciudad de Jinotega.

En las próximas horas el detenido será puesto ante las autoridades competentes para que responda por el delito de posesión y tráfico de estupefacientes.

En otra información desde Jinotega…Con las manos arriba dejaron amigos de lo ajeno a don Gabriel Pineda de 41 años, al robarle sus herramientas de construcción valoradas en 20 mil 100 córdobas.

El robo se registró en el barrio Marcos Omero Guatemala de la ciudad de Las Brumas, donde agentes policiales investigan el caso.