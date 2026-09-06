Jovencito queda grave en choque de motos en Samaria, Villa El Carmen

Con lesiones graves resultó el motorizado Fernando Dávila, de unos 16 años, al chocar con otra moto, en la comarca Samaria, ubicada en Villa El Carmen, Managua.

Al momento del accidente, Fernando Dávila llevaba como pasajero a Gustavo Celis, quien resultó con lesiones en distintas partes del cuerpo.

Ambos ocupantes son originarios de la comarca El Apante, y fueron trasladados al hospital primario de Villa El Carmen.

Otro accidente de tránsito ocurrió en Río Blanco, Matagalpa, donde resultó lesionado el motociclista Franklin Samuel Romero Molina, de 22 años.

El joven se transportaba en una moto placa MT 56-607 en la que perdió el control e impactó la cabeza contra una cuneta.

A causa del impacto sufrió dos fracturas en el rostro, por lo cual fue trasladado al hospital Denis Gutiérrez, de Río Blanco.

