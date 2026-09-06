Muere segundo ocupante de moto que días atrás cayó en barranco en carretera vieja a Tipitapa

En el hospital Antonio Lenín Fonseca murió el motociclista Elías José Silva Largaespada, de 25 años, a causa de las lesiones que sufrió el 30 de agosto, al accidentarse en el kilómetro 17 de la carretera vieja Tipitapa-Managua.

Silva Largaespada se convierte en la segunda víctima del mortal accidente, dado que al momento del suceso perdió la vida Juan Antonio Rocha Hernández, de 22 años.

El día de la fatalidad, Elías José conducía la moto placa M 355-112 en la que llevaba como pasajero a Juan Rocha.

Al llegar al barrio Los Robles, el motociclista Elías Silva quien presuntamente se desplazaba ebrio y a exceso de velocidad, perdió el control, salió de la vía y cayeron a un barranco.

