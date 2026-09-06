Muere arrollado un indigente en la carretera Siuna-Rosita, Caribe Norte

Un hombre de unos 40 años, presuntamente indigente, murió arrollado por un vehículo de características desconocidas, en el kilómetro 351 de la carretera Siuna – Rosita, en el Caribe Norte.

El cuerpo fue encontrado hoy domingo, con múltiples fracturas en las costillas y exposición de masa encefálica.

Lugareños presumen que el desconocido, de tez morena, estatura media y contextura delgada, se durmió en la vía y quedó a merced de las llantas del vehículo que pasaron sobre su humanidad.

Autoridades investigan la identidad de la víctima, al igual que el paradero del conductor que lo mandó al otro mundo.

