Muere Bayardo Morales tras ataque de pitbull en Managua

Indignados se encuentran los pobladores del barrio Juan Emilio Menocal, del distrito dos de Managua porque la tarde de este sábado un perro pitbull le quitó la vida a Bayardo Morales Burgos, de 34 años.

En el lugar se conoció que Bayardo llegó a la casa de Francisco Mendieta, quien lo mandó a llamar porque trabajan en enderezado y pintura, pero el perro de dicha casa lo desconoció y ferozmente se le lanzó.

Jader Morales Burgos, hermano del fallecido, dijo a nuestro periodista Niko Berríos en el hospital Antonio Lenin Fonseca, que ellos andaban en un paseo y les avisaron que a Bayardo lo habían llevado a dicho hospital urgente en una moto.

Dijo que los médicos les explicaron que el paciente tenía una herida en el pliegue de una de las piernas donde pasa la vena femoral que transporta sangre al corazón y se desangró.

El cadáver fue remitido al Instituto de Medicina Legal. La Policía realiza las investigaciones.