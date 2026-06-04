Niña queda grave al ser impactada por motociclista en Waslala

Por Marjourie Robleto
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En estado de salud grave quedó una niña de unos 6 años de edad, luego de ser violentamente, impactada por la moto que conducía un desconocido a exceso de velocidad, la tarde de este miércoles, en Waslala, Matagalpa.

Niña grave Waslala tras choque de moto
Niña grave Waslala tras choque de moto

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya, que la niña salió corriendo de su casa, y en ese momento fue impactada por la moto, cuyo conductor se desplazaba atv. Todo quedó grabado por una cámara de seguridad.

La menor fue trasladada por sus familiares al centro de salud más cerca, en tanto, agentes policiales investigan a fondo el caso.

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