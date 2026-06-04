Niña queda grave al ser impactada por motociclista en Waslala
En estado de salud grave quedó una niña de unos 6 años de edad, luego de ser violentamente, impactada por la moto que conducía un desconocido a exceso de velocidad, la tarde de este miércoles, en Waslala, Matagalpa.
Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya, que la niña salió corriendo de su casa, y en ese momento fue impactada por la moto, cuyo conductor se desplazaba atv. Todo quedó grabado por una cámara de seguridad.
La menor fue trasladada por sus familiares al centro de salud más cerca, en tanto, agentes policiales investigan a fondo el caso.
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