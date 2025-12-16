Nicaragüense podría pasar 5 años preso por conducir borracho en El Salvador
El pinolero Lenin Bismarck Ramírez, de 48 años, fue puesto tras las rejas por la Policía Nacional Civil de El Salvador, luego de ser sorprendido manejando un vehículo “hasta donde el indio se amarró el caite”.
De acuerdo con el reporte policial, Lenin Ramírez fue sorprendido mientras iba manejando con 1.90 grados de alcohol por litro de sangre en Ciudad Delgado, en San Salvador Centro.
El nicaragüense fue remitido ante las autoridades competentes para ser procesado por el delito de conducción peligrosa de vehículo automotor, lo que conlleva a una condena de entre 2 a 5 años de prisión.