Nicaragüense murió arrollado por furgón que se salió de la vía en La Unión, El Salvador

Un hombre de nacionalidad nicaragüense falleció tras ser impactado por una rastra en la carretera Panamericana, a la altura del puente Conchagua, cantón Hato Nuevo, en el distrito de San Alejo, en La Unión, El Salvador.

De forma preliminar se informó que el conductor de la rastra se habría quedado dormido, lo cual dio lugar a que se saliera de la vía y arrollara mortalmente al pinolero de identidad no revelada, quien caminaba por el sector.

Las autoridades policiales salvadoreñas se encuentran investigando las circunstancias exactas en que ocurrió la desgracia vial que acabó la vida con el pinolero.